Entschluss gefasst: Kylian Mbappé hat klare Tendenz

Kylian Mbappé hat in dieser Woche mit einem Dreierpack gegen den FC Barcelona in der Champions League ein weiteres Mal brilliert. Der 22-Jährige hat nun wohl auch Klarheit über seine Zukunft geschafft.

Der Torjäger von Paris St. Germain wird bekanntlich seit geraumer Zeit von Real Madrid umworben. Der Ligue 1-Klub hat die Mindestablöse für seinen Jungstar auf 200 Mio. Euro festgelegt. Diese Summe werden die Madrilenen allerdings nicht zahlen können. Und ohnehin stellt sich die Frage eines Transfers offenbar gar nicht: Gemäss “L’Équipe” hat sich Mbappé inzwischen entschieden, seinen bis 2022 gültigen Vertrag in Paris zu verlängern.

Der Angreifer ist der Meinung, dass er seine Ziele in Paris verwirklichen kann und die Mannschaft auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau konkurrenzfähig bleibt Eine wichtige Rolle scheint auch der Verbleib von Neymar zu spielen. Der Brasilianer wird seinen Vertrag beim Ligue 1-Serienmeister ebenfalls in Kürze verlängern.

Ein Wechsel Mbappés zu Real ist demnach vorerst vom Tisch. Angesichts seines jungen Alters ist er für die (längerfristige) Zukunft allerdings nicht ausgeschlossen.

psc 18 Februar, 2021 09:16