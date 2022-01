Ex-PSG-Profi Jérôme Rothen attackiert Neymar

Der frühere französische Nationalspieler und PSG-Profi Jérôme Rothen sorgt wieder einmal mit kritischen Worten für Aufsehen. Sein Opfer diesmal: Neymar.

Die besten Zeiten des Brasilianers sind aus Sicht des 43-Jährigen vorbei. Dieser übt sehr kritische Worte in Richtung des Superstars: “Neymar wird alt, nimmt an Gewicht zu und führt kein richtiges Leben. Wie kann man das bei einem Spieler akzeptieren, der seit Saisonbeginn noch nicht einmal 50 Prozent der Spiele bestritten hat und dessen Torquote unter seinem Durchschnitt liegt? Neymar ist weniger leistungsfähig, er wird älter, nimmt zu und hat nicht den richtigen Lebensstil. Wenn man über 30 ist, geht die Erholung nicht mehr so gut wie mit 25, und man setzt alles aufs Spiel”, sagt Rothen.

Neymar zog sich im November eine Knöchelverletzung zu. Daraufhin durfte sich der 29-Jährige in seiner Heimat erholen, was aus Sicht Rothens eine unvernünftige Entscheidung von PSG-Sportdirektor Leonardo ist: “Das ist inakzeptabel von Seiten des Vereins, und ich gebe dem Sportdirektor die Schuld, weil er die sportliche Leitung innehat. Er entscheidet alles, und er ist derjenige, der Neymar grünes Licht gegeben hat, in Brasilien zu bleiben. Aber wo stehen wir? Es ist unfassbar.”

psc 4 Januar, 2022 16:01