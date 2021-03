Fix: Juan Bernat verlängert bei PSG langfristig

Der spanische Aussenverteidiger Juan Bernat bindet sich langfristig an Paris St. Germain.

Der 28-jährige Linksfuss war 2018 beim FC Bayern in Ungnade gefallen und wechselte für “nur” 5 Mio. Euro zu Paris St. Germain. Dort entwickelte er sich rasch zum Stammspieler und Leistungsträger. Ein Kreuzbandriss zu Beginn dieser Saison hat ihn zurückgeworfen, in den kommenden Jahren soll er beim französischen Starensemble aber weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen. Bernat unterschreibt in Paris gleich bis 2025.

📝🔄 Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁 pour 4⃣ saisons supplémentaires. Le défenseur latéral, qui vient de fêter ses 28 ans, est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. ❤️💙 #Bernat2025 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 16, 2021

psc 16 März, 2021 20:16