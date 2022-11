Galtier sicher: «Kylian Mbappé liebt Paris St. Germain»

Paris St. Germains Trainer Christophe Galtier widerspricht Spekulationen, wonach Kylian Mbappé am liebsten zu einem anderen Klub wechseln würde vehement.

Diese tauchten vor einigen Wochen auf, obwohl der französische Nationalspieler seinen Vertrag bei den Parisern im Frühling bis 2025 verlängerte. Sein Trainer ist fest davon überzeugt, dass Mbappé nicht etwa des Geldes wegen in Frankreich blieb, wie er gegenüber «Galette betont: «Ich glaube, dass Kylian PSG ganz einfach liebt. Da bin ich sicher, es ist sogar garantiert. Weshalb sollte er in der nächsten Saison nicht da sein, wenn er glücklich ist?»

Mbappé fokussiert sich derzeit voll und ganz auf seine Aufgaben mit der Équipe tricolore an der WM in Katar. Auch der Torjäger selbst sagte nach dem Aufkommen der Wechselspekulationen allerdings, dass er glücklich ist in Paris. Letztlich deutet tatsächlich nicht allzu viel auf einen Wechsel des 23-Jährigen im kommenden Sommer hin.

psc 25 November, 2022 13:26