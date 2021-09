Es brodelt: Gianluigi Donnarumma wird bei PSG unruhig

So hat sich Europameister Gianluigi Donnarumma seinen Start bei Paris St. Germain nicht vorgestellt. Der 22-Jährige muss den Platz im Tor immer wieder Konkurrent Keylor Navas überlassen und wird unruhig.

Wie italienische Medien berichten, wächst der Unmut des 22-Jährigen. Trainer Mauricio Pochettino hat ihm den Status als klare Nummer 1 bislang nicht gegeben. Im Gegenteil: Donnarumma durfte in dieser Saison bislang nur in zwei Ligaspielen ran. Navas kommt insgesamt bereits auf sieben Einsätze. Dies hat zwar teilweise auch damit zu tun, dass der Italiener nach der EM im Sommer später ins Training einstieg und für die ersten Partien in dieser Spielzeit noch nicht zur Verfügung stand, mittlerweile wäre er aber wieder auf der Höhe.

Dass er nach zwei Ligaspielen in Folge in dieser Woche beim 2:1-Sieg in Metz wieder auf die Ersatzbank musste, soll Donnarumma erbost haben. Noch verhält er sich ruhig und äussert sich öffentlich nicht. Auch nicht via Berater Mino Raiola. Sollte seine Unzufriedenheit weiter wachsen, könnte sich dies allerdings schon bald ändern.

psc 24 September, 2021 12:08