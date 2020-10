Grosse Sorgen um Neymar bei der Seleçao

Im Lager der brasilianischen Nationalmannschaft gibt es Sorgen um Superstar Neymar: Der 28-Jährige musste das Training abbrechen.

Am Samstag startet die Seleçao gegen Bolivien bereits in die WM-Qualifikation für die Endrunde in Katar im Jahr 2022. Neymar könnte die Partie in Sao Paulo allerdings verpassen. Wegen Rückenproblemen musste er die Einheit am Mittwoch abbrechen.

“Neymar hat während des heutigen Trainings Schmerzen im unteren Rücken gespürt. Er wurde bereits mit Medikamenten behandelt”, sagte Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar. “Die nächsten 24 Stunden werden wichtig sein, um zu sehen, wie er sich erholen wird.”

psc 8 Oktober, 2020 10:51