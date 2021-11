Guardiola: “Manchmal weiss Messi nicht, was er mit dem Ball machen soll”

Am Mittwoch (21 Uhr) stehen sich Manchester City und Paris Saint-Germain in der Champions League gegenüber. ManCity-Chefcoach Pep Guardiola spricht im Vorfeld Lob für Lionel Messi aus.

Es gab Zeiten, da versetzten Pep Guardiola und Lionel Messi mit dem FC Barcelona die Fussballwelt ins Staunen. Das ist allerdings bereits knapp neuneinhalb Jahre her. Mittlerweile ist Guardiola Teammanager bei Manchester City und Messi der grosse neue Star bei Paris Saint-Germain.

Klar, dass Guardiola vor dem Duell gegen die Franzosen besonders vor seinem früheren Schützling warnt. “Es ist so schwierig gegen ihn”, sagte der katalanische Übungsleiter am Dienstag auf der Pressekonferenz und erläuterte: “Manchmal, wenn er den Ball hat, weiss man nicht, was man machen soll – nicht einmal er weiss es.” Guardiola sei froh, dass Messi “immer noch spielt und seine Qualität zeigt”.

adk 23 November, 2021 15:12