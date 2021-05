Julian Draxler entscheidet sich für Verlängerung in Paris

Die Entscheidung um die Zukunft von Julian Draxler ist gefallen: Der 27-Jährige wird seine Karriere bei PSG fortsetzen.

Nach Angaben von “Sport 1” verlängert der Angreifer seinen auslaufenden Kontrakt in Paris. Draxler spielt seit vier Jahren für den Ligue 1-Klub. Seit dem Trainerwechsel in PSG von Tuchel hin zu Mauricio Pochettino spielt Draxler in der Mannschaft wieder eine deutlich wichtigere Rolle. Angeblich buhlte der FC Bayern um den deutschen Nationalspieler. Kontakt war vorhanden, der Angreifer entschied sich aber für eine Verlängerung in Frankreich.

psc 14 Mai, 2021 09:41