Keylor Navas steht kurz vor Wechsel zu Ronaldo-Klub

PSG-Goalie Keylor Navas steht kurz vor einem Abgang aus Frankreich. Den 35-Jährigen zieht es wohl zum Verein von Cristiano Ronaldo.

Bei Al-Nassr hat sich die bisherige Nummer 1 David Ospina kürzlich verletzt. Offenbar droht ein langfristiger Ausfall. In Keylor Navas, der in Paris hinter Gianluigi Donnarumma nur noch die klare Nummer 2 ist, könnten die Saudis Ersatz gefunden haben. Laut «Marca» stehen die involvierten Klubs in sehr konkreten Verhandlungen, die bereits vor dem Abschluss stehen. Es winkt bis Saisonende ein Salär von 4 Mio. Euro.

Navas will PSG ohnehin verlassen. Zwischenzeitlich wurde er sogar als möglicher Neuer-Ersatz beim FC Bayern gehandelt. Diese Gespräche scheinen aber nie wirklich konkret geworden zu sein.

psc 16 Januar, 2023 15:14