Keylor Navas vor Wechsel in die Premier League

Keylor Navas öffnet sich eine Tür in der Premier League. Stimmt die Ablöse, erteilt ihm Paris Saint-Germain die Freigabe.

Keylor Navas bietet sich eine attraktive Möglichkeit, seinem Reservistendasein bei Paris Saint-Germain zu entfliehen. Nach Angaben der «Mundo Deportivo» ist Nottingham Forest heiss auf den mit 36 Jahren sehr erfahrenen Goalie. PSG soll fünf Millionen Euro Ablöse fordern.

Navas sei verschiedenen Berichten zufolge interessiert an einem Wechsel zum Aufsteiger aus der Premier League, der nach der Verletzung von Dean Henderson auf der Suche nach einem neuen Ballfänger ist. Navas liegen zwar auch Angebote aus der Wüste vor. Diese soll er aber als nicht gerade attraktiv erachten.

Durfte er sich zuvor in Paris häufig mit seinem Positionsrivalen Gianluigi Donnarumma abwechseln, setzt der neue PSG-Trainer Christophe Galtier auf eine klare Hierarchie, so dass Navas in dieser Saison lediglich auf einen Einsatz im Coupe de France kommt.

aoe 22 Januar, 2023 11:32