Kylian Mbappé: Negativer Coronavirus-Test

Sorgen um PSG-Superstar Kylian Mbappé: Der 21-Jährige ist krank. Immerhin ist ein Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen.

Wie “L’Équipe” berichtet, hat sich der 21-Jährige am Dienstag einem entsprechenden Test unterzogen, nachdem er zuletzt Krankheitssymptome zeigte. Der Test fiel negativ aus. PSG-Coach Thomas Tuchel sagte am Abend, dass Mbappé an einer Angina leide und deshalb weder am Montag noch am Dienstag trainieren konnte.

Am Mittwoch um 11 Uhr wird final entschieden, ob der Stürmer am Abend gegen Borussia Dortmund spielen kann. Die Franzosen müssen vor leeren Rängen einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

psc 10 März, 2020 22:45