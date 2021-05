Kylian Mbappé möchte an EM & Olympia spielen

Kylian Mbappé spielt in den Planungen von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für die anstehende Europameisterschaft eine sehr wichtige Rolle. Geht es nach dem 22-Jährigen läuft er für sein Land im Anschluss auch noch bei den Olympischen Spielen auf.

Wie “L’Équipe” berichtet, ist es zumindest theoretisch möglich, dass Mbappé sowohl an der EM wie auch an Olympia aufläuft. Der Torjäger steht für das Turnier in Tokyo nämlich auf der Vorab-Liste des französischen U21-Nationaltrainers Sylvain Ripoll. Terminlich würde das ganze aufgehen: Die EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt, das Olympische Fussballturnier beginnt am 21. Juli und endet am 7. August.

Eine Teilnahme an beiden Turnieren hiesse für Mbappé allerdings, dass er quasi keine Sommerpause hat. Direkt danach würde es nämlich mit seinem Verein Paris St. Germain weitergehen. Hier liegt denn auch die grösste Krux: PSG müsste den Stürmer für Olympia freigeben. Ob die Franzosen dies tun wollen, ist fraglich.

psc 11 Mai, 2021 09:42