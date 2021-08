Kylian Mbappé wird von PSG-Fans ausgepfiffen – so könnte er reagieren

Die ständigen Wechselspekulationen rund um Kylian Mbappé hinterlassen ihre Spuren. Der französische Weltmeister wird inzwischen von den eigenen Fans ausgepfiffen.

So geschehen am Samstag beim 4:2-Sieg von PSG gegen Racing Strassburg. Als der 22-Jährige in der Startelf der Pariser vorgestellt wird, pfeifen die Supporter Mbappé aus. Der Angreifer will seinen nur noch bis Juni 2022 laufenden Vertrag nicht verlängern. Und ein möglicher Wechsel zu Real Madrid zeichnet sich ab. Im kommenden Jahr wäre dieser ablösefrei möglich. Auch ein sofortiger Transfer ist denkbar. Angeblich bieten die Madrilenen 120 Mio. Euro für die Dienste des Top-Torjägers.

Mbappé lässt sich von der Unruhe um seine Person zumindest auf dem Platz wenig beeindrucken: Gegen Strassburg erzielt er das zwischenzeitliche 2:0 und beteiligt sich an zwei weiteren Treffern.

PSG-Coach Mauricio Pochettino ist über den Auftritt seines Schützlings entsprechend glücklich: “Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Er konzentriert sich einfach darauf, was er zu tun hat. Er hat ein gutes Spiel gemacht. So muss er jetzt einfach weitermachen.” Wie lange er noch auf Mbappé zählen kann, ist offen.

PSG's fans react to Kylian Mbappe being introduced 👀 (via @psgcommunity_) pic.twitter.com/O8YXwhj0Uu — ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021

psc 15 August, 2021 13:57