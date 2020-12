Kylian Mbappé & PSG: Bereits zwei Treffen wegen Verlängerung

Die Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain nimmt konkrete Formen an.

Wie die “Marca” berichtet, ist der 21-jährige Franzose vom Projekt angetan und will weiterhin bei den Parisern bleiben, nachdem zuletzt Neymar klare Signale entsandt hat, dass er ebenfalls bleiben und sogar seinen Kumpel Lionel Messi an Bord holen will. Nach Angaben von “RMC Sport” gab es bereits zwei Treffen zwischen der Entourage von Mbappé und den PSG-Verantwortlichen.

Der Austausch soll sehr positiv und im Sinne des Vereins verlaufen sein. Derzeit ist der Torjäger noch bis 2022 gebunden. Sportdirektor Leonardo bestätigte zuletzt, dass man sich in Gesprächen sowohl mit Mbappé wie auch mit Neymar befindet, was Vertragsverlängerungen angeht.

