Neue Transfersage? Kylian Mbappé 2024 bereits wieder ablösefrei

Kylian Mbappé hat in diesem Frühjahr bei Paris St. Germain einen neuen Vertrag unterzeichnet. Dieser läuft allerdings weniger lange als gedacht.

Bisher war die Rede von einem bis 2025 gültigen Kontrakt. Wie “‘L’Équipe” nun enthüllt läuft das Arbeitspapier in Tat und Wahrheit nur bis 2024. Darüber hinaus besteht eine Option für eine weitere Saison. Diese kann nur aktiviert werden, wenn Mbappé zustimmt. PSG könnte sich also bereits im kommenden Sommer wieder in einer ähnlichen Situation finden wie zuletzt. Ein ablösefreier Abgang könnte bereits wieder drohen, wenn der 23-Jährige nicht verkauft wird.

Mbappé liess mit einem Interview in der vergangenen Woche aufhorchen als er durchblicken liess, dass ein künftiger Wechsel zu Real Madrid für ihn nach wie vor nicht vom Tisch ist. Ein eindeutiges Bekenntnis zu den Parisern lässt er vermissen.

psc 13 September, 2022 10:13