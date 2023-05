Kylian Mbappé will Vertragsoption nicht ziehen – PSG gerät unter Druck

Kylian Mbappé hat seinen Vertrag im vergangenen Jahr nicht wie zunächst berichtet bis 2025 verlängert, sondern lediglich bis 2024. Mittels unilateraler Option könnte er diesen bis zum 31. Juli um eine weitere Saison verlängern und wäre dann tatsächlich bis Juni 2025 gebunden. Offenbar denkt der französische Torjäger allerdings nicht daran, die Klausel zu aktivieren.

Gemäss "L'Équipe" deutet jedenfalls alles darauf hin, dass Mbappé von der Möglichkeit keinen Gebrauch machen wird. Zu gross scheinen ihm die Unsicherheiten bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit der Pariser in den kommenden Jahren. Mit Lionel Messi und möglicherweise auch Neymar könnten zwei Leistungsträger den Verein noch in diesem Sommer verlassen und nicht adäquat ersetzt werden. Dies gefällt Mbappé nicht.

Obwohl der 24-Jährige somit bald in sein letztes Vertragsjahr geht und 2024 ein ablösefreier Abgang droht, denkt PSG dem Vernehmen nach nicht an einen Verkauf des Superstars in diesem Sommer. Die Hoffnung der Vereinsbosse ist, dass Mbappé seinen Vertrag im Laufe der nächsten Spielzeit dann doch noch verlängert. Dazu könnten auch auf dem Transfermarkt einige Aktivitäten stattfinden: Der Verein will wohl doch noch den einen oder anderen Topspieler verpflichten und Mbappé so besänftigen.

psc 24 Mai, 2023 09:46