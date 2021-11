Lionel Messi spricht beim Ballon d’Or von Rücktritt

Lionel Messi wurde am Montagabend bereits zum siebten Mal mit dem Ballon d’Or als Weltfussballer ausgezeichnet. Bei seiner Dankensrede sprach der 34-Jährige auch vom Rücktritt.

Tatsächlich haben ihn solche Gedanken auch schon heimgesucht. Insbesondere im Sommer als seine Zeit beim FC Barcelona vorbei war und er den Verein aus finanziellen Gründen verlassen musste. “Ich habe mich gefragt, wann der wohl richtige Moment gekommen ist, mich zurückzuziehen”, sagte Messi bei der Gala in Paris.

Letztlich wechselte er im vergangenen Sommer zu PSG, wo der Zauberfloh nach wie vor viel Spass am Spielen hat, wie er betont: “Jetzt bin ich bei Paris Saint-Germain und ich habe unglaubliche Lust, mit PSG weitere Titel zu gewinnen.” Vorerst ist ein Rücktritt also nicht geplant. Messis Kontrakt in Paris läuft bis 2023. An seinen Qualitäten auf dem Platz gibt es nach wie vor keine Zweifel, wie die neueste Auszeichnung untermauert.

psc 30 November, 2021 11:38