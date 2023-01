Lionel Messi erhält verlockendes Angebot aus den USA

Das Team Lionel Messi steckt momentan mit Paris Saint-Germain die Köpfe zusammen, um über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. Das schliesst aber nicht aus, dass andere Klubs öffentlich um ihn werben. Zum Beispiel aus den USA.

Phil Neville hat in einer Medienrunde untermauert, dass Inter Miami weiterhin grosses Interesse daran hat, Lionel Messi an die Südspitze Floridas zu holen – und bietet ihm an, einen Wechsel vorzunehmen.

«Es braucht Zeit. Warum nicht? Ich denke, es könnte passieren», ist Neville sogar zuversichtlich, Messi überzeugen zu können. «Spieler auf der ganzen Welt halten die MLS für eine grossartige Liga. Wenn Messi käme, wäre ich glücklich, denn ich möchte mit den Besten spielen und von ihnen lernen.»

Inter Miami wird schon seit geraumer Zeit mit Messi in Verbindung gebracht, der das Gesuch aus den USA aber wohl ablehnen wird. Mit Paris Saint-Germain laufen aktuell gute und fortgeschrittene Verhandlungen über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

aoe 11 Januar, 2023 08:56