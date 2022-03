Lionel Messi nachdenklich: “Viele Dinge neu bewerten”

Für Lionel Messi ist es offenbar ein Thema, erneut aus der argentinischen Nationalmannschaft zurückzutreten. Dieses Mal könnte es aber ein Abschied für immer sein.

Nachdem die argentinische Nationalmannschaf mit 3:0 gegen Venezuela gewann, schlug Lionel Messi (34) im Interview nachdenkliche Töne an. “Nach der Weltmeisterschaft werde ich viele Dinge neu bewerten müssen, ob es gut oder schlecht läuft. Hoffen wir, dass es im Guten ist. Aber nach der Weltmeisterschaft wird sich auf jeden Fall vieles ändern”, sagte der Superstar am Mikro von “TyC Sports”.

Messi ist mit 158 Spielen und 80 Toren für Argentinien längst Rekordnationalspieler. Der Captain der Albiceleste steuerte auch gegen Venezuela einen Treffer bei. Es war der erste nach drei torlosen Partien.

“Ich weiss nicht, was die Zukunft bringt”, sagte Messi. “Ich denke nur an das, was vor mir liegt, an das Spiel gegen Ecuador und die Freundschaftsspiele im Juni und September.” Und natürlich an die Winter-Weltmeisterschaft in Katar, die Messis letztes grosses Turnier werden könnte.

aoe 26 März, 2022 16:21