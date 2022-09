Lionel Messi obenauf: «Dieses Jahr ist anders»

Nach einer durchwachsenen Debütsaison bei Paris Saint-Germain startet Lionel Messi endlich durch. Der Superstar erklärt dahingehend, dass er sich nun besser mit seinem neuen Arbeitsumfeld zurechtfindet.

Lionel Messi fühlt sich bei Paris Saint-Germain endlich zu Hause. «Ich fühle mich gut, anders als im letzten Jahr, und ich wusste, dass es so sein würde», sagte der Superstar im Gespräch mit «TyC Sports». Zuvor hatte der Ausnahmekönner beim 3:0 gegen Honduras einen Doppelpack geschnürt, und dabei einmal traumhaft getroffen.

Messi fügte an: «Letztes Jahr hatte ich, wie ich schon sagte, eine schlechte Zeit. Ich habe mich nie ganz gefunden, aber dieses Jahr ist anders. Ich bin mit einem anderen Kopf angekommen, habe mich besser an den Verein, die Umkleidekabine, das Spiel und meine Mannschaftskameraden angepasst. Die Wahrheit ist, dass ich mich sehr gut fühle und es mir wieder Spass macht.»

La Pulga war im vorigen Sommer nach seinem dramatischen Vertragsende beim FC Barcelona ablösefrei an die Seine gewechselt, hat bei PSG einen bis 2023 datierten Vertrag unterschrieben. Aktuell laufen die Gerüchte über eine mögliche Barça-Rückkehr auf Hochtouren. Messi scheint sich darüber momentan aber keine ernsthaften Gedanken zu machen.

Nach einer durchwachsenen Premierensaison im PSG-Dress liefert Messi inzwischen in gewohntem Format ab. In der laufenden Saison stehen sechs Tore und acht Vorlagen in elf Pflichtspielen zu Buche.

aoe 24 September, 2022 12:52