Lionel Messi spricht über den Start bei PSG: “Am Anfang war es schwierig”

Lionel Messi hatte bei Paris St. Germain in diesem Sommer einen nicht ganz so leichten Start, wie er nun auch öffentlich kundtut.

Der 34-jährige Superstar wechselte letztlich auch für ihn überraschend von Barça zu den Franzosen, nachdem sein Stammklub nicht mehr die finanziellen Mittel hatte, ihn mit einem neuen Vertrag auszustatten. In Paris musste sich Messi in der Folge zunächst zurechtfinden. “Es ist wahr, dass es am Anfang schwierig war. Auf der einen Seite ist es schwierig, an einen neuen Ort zu ziehen, wenn man zuvor so lange am selben Ort gelebt hat. Auf der anderen Seite war es aber einfach, weil ich einige Spieler schon kannte und viel Spanisch gesprochen wird”, sagt er im Interview mit der “Marca”. Tatsächlich traf Messi auf mehrere Bekannte aus der argentinischen Nationalmannschaft und mit Neymar sogar auf einen Kumpel aus gemeinsamen Barça-Zeiten. “Es war mein Glück, dass ich in eine Kabine mit sehr guten Spielern und sehr guten Menschen gekommen bin. Das ist das Wichtigste. Meine Anpassung ging deshalb sehr schnell”, führt er aus.

Auch mit der Familie fühlt er sich inzwischen wohl. Mit ihr konnte er in ein Haus ziehen, die Kinder haben sich nach Aussage Messis rasch an die neue Umgebung gewöhnt.

Vertraglich ist der Zauberfloh erst einmal bis 2023 an PSG gebunden. Und Messi betont, dass es innerhalb des Teams harmoniert: “Das sind sehr gute Typen. Es ist eine Mannschaft, die eng zusammenhält. Das konnte man schon von aussen sehen und mein Eindruck wurde bestätigt, seitdem ich hier bin.”

Klar ist für den Edeltechniker aber schon jetzt, dass er dereinst nach Barcelona zurückkehren wird. Wenn auch nicht zwingend noch einmal als Spieler: “Ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann nach Barcelona zurückkehren werde, weil es meine Heimat ist und ich dort leben möchte. Wenn ich gleichzeitig dem Verein helfen könnte, würde ich es lieben zurückzukehren.”

psc 23 November, 2021 10:57