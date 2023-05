Lionel Messi steht bei PSG gegen Ajaccio wieder in der Startelf

Lionel Messi kehrt nach verbüsster Sperre bei Paris St. Germain am Wochenende auf den Platz und gleich in die Startelf zurück.

Im Ligaspiel gegen Ajaccio wird der 37-jährige Superstar wieder auf dem Platz stehen, wie Trainer Christophe Galtier am Tag zuvor auf einer Pressekonferenz klarstellt. Messi sei sehr motiviert und entschlossen, einen weiteren Meistertitel zu gewinnen. Die Pariser liegen in der Ligue 1-Tabelle vier Runden vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Lens an der Tabellenspitze.

Nach seiner einwöchigen Sperre, die er wegen eines nicht autorisierten Kurztrips nach Saudi-Arabien erhielt, kehrte Messi in dieser Woche auf den Trainingsplatz zurück und machte laut Galtier einen sehr fokussierten Eindruck.

Nicht goutiert wird das ganze von den Ultras der Pariser, die angekündigt haben, die letzten vier Spiele der Saison nach den jüngsten Vorfällen zu boykottieren.

psc 12 Mai, 2023 16:46