Lionel Messi reist Ende März nach Saudi-Arabien

Gemeinsam mit seiner Familie wird er einige entspannte Tage verbringen und wohl auch einige Jobs im Rahmen seines gut bezahlten Engagements erledigen. Dies bestätigt der saudische Tourismusminister Ahmed Al Khateeb via Twitter. Messi werde «von den schönsten Tourismusdestinationen profitieren, sich mit den Leuten unterhalten und einzigartige Erfahrungen erleben», ist der Scheich überzeugt.

Rein sportlich zieht es Messi (noch) nicht nach Saudi-Arabien. Der 35-jährige Argentinier hat angeblich entschieden, dass er auch in der nächsten Saison bei einem europäischen Topklub spielen will.

Wo dies sein wird, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft zum Saisonende aus. Ob er diesen noch einmal verlängert, ist fraglich. Über eine Rückkehr nach Barcelona wird auch spekuliert. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

I am happy to welcome our Tourism Ambassador and star Lionel Messi and his family and friends this month on his second visit to Saudi to enjoy our most beautiful tourism destinations, connect with our people and enjoy unique experiences! @VisitSaudi pic.twitter.com/GCpX6JLAVu

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 8, 2023