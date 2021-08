Messi schwärmt für einen neuen PSG-Teamkollegen ganz besonders

Lionel Messi gehört ab sofort zum Starensemble von Paris St. Germain. Bei seiner Präsentation in Paris gerät der 34-Jährige für einen seiner neuen Teamkollegen ganz besonders ins Schwärmen. Es ist nicht Kumpel Neymar.

Vor allem Mittelfeldprofi und Spielmacher Marco Verratti hat es dem Zauberfloh angetan: “Er ist ein überragender Spieler, grossartig. In Barcelona wollten wir ihn unbedingt haben. Jetzt bin ich zu PSG gekommen. Verratti hat auf mich gewartet.” Die Nachfrage, ob man den italienischen Nationalspieler mit Messis früheren Teamkollegen Xavi oder Andrés Iniesta vergleichen könne, beantwortet dieser mit einem klaren “Ja, ohne Zweifel”. Messi freut sich wohl schon jetzt darauf wieder von einem Spieler perfekt in Szene gesetzt werden zu können. Etwas, das ihm in Barcelona zuletzt etwas gefehlt hat. Erst recht, nachdem der Traumsturm mit Neymar und Luis Suarez gesprengt wurde. Verratti ist als Spielgestalter in der von Stars gespickten Mannschaft der Pariser einer der Eckpfeiler.

