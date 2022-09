Lionel Messi setzt Zeitrahmen für Entscheidung über seine Zukunft

Lionel Messi wird seine sportliche Zukunft noch nicht in unmittelbarer Zukunft entscheiden.

Der 35-jährige Argentinier ist noch bis Saisonende an Paris St. Germain gebunden. Auf die Partien mit dem Ligue 1-Klub und in zwei Monaten auf die WM in Katar legt er seinen vollen Fokus. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird er in den kommenden Wochen und Monaten noch nicht definieren, wo es für ihn ab Juli 2023 weitergeht. PSG soll planen, Messi einen neuen Vertrag anzubieten. Zudem würde Barça-Präsident Joan Laporta den verlorenen Sohn nur zu gerne wieder ins Camp Nou zurückholen. Erst einmal brauchen aber alle Geduld. Messi will sich voll auf den Einsatz auf dem Rasen konzentrieren. Erst im kommenden Frühjahr oder sogar erst im Sommer fällt seine Entscheidung.

In dieser Saison hat der Zauberfloh in neun Pflichtspielen für PSG vier Tore und sieben Assists beigesteuert.

psc 14 September, 2022 17:46