Messi-Zukunft: Entscheidung fällt zwischen 2 Klubs

Lionel Messi konzentriert sich derzeit voll auf die WM, wo er mit Argentinien am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale sichergestellt hat. Über seine Zukunft entscheidet er erst im neuen Jahr. Zwei Klubs befinden sich in der Favoritenrolle.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano mitteilt, will vor allem Inter Miami aus der MLS mit Besitzer David Beckham eine Transferoffensive starten und den 35-jährigen Zauberfloh im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten. Paris St. Germain will einen Abgang von Messi allerdings verhindern und bereitet seinerseits ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Da sich die Familie des siebenmaligen Weltfussballers in Paris inzwischen sehr gut eingelebt hat, stehen die Chancen des Ligue 1-Vereins auf einen Verbleib Messis ziemlich gut.

Eher aus dem Rennen scheint der FC Barcelona, wo man sich inzwischen anderweitig orientiert hat. Eine Messi-Rückkehr wird zwar angestrebt, aber möglicherweise erst nach der Aktivkarriere in neuer Funktion.

psc 1 Dezember, 2022 14:26