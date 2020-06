Lyon beschäftigte sich mit Thiago Silva

Thiago Silvas Vertrag bei Paris Saint-Germain wird nicht verlängert. Nun wird bekannt, dass sich auch Olympique Lyon um den Brasilianer bemüht hat.

Bei welchem Klub Thiago Silva ab der kommenden Saison verteidigt, ist noch nicht bekannt. Da der Vertrag des Defensivroutiniers bei PSG nicht verlängert wird, kann er ablösefrei bei einem neuen Verein anheuern – das steht jedenfalls schon fest.

Doch die hohen Gehaltsforderungen des Brasilianers scheinen – insbesondere in der aktuellen Situation – viele Interessenten abzuschrecken. So beispielsweise neben der Fiorentina auch Olympique Lyon. Laut der “L’Equipe” zeigte der Ligakonkurrent konkretes Interesse an einer Unterschrift. Da der Klub allerdings in der kommenden Spielzeit nicht europäisch vertreten ist, kann OL eine Verpflichtung nicht stemmen.

Die Liste der Interessenten scheint dennoch lang zu sein: Neben Milan soll Arsenal, Everton, AS Monaco an Silva dran sein.

adk 21 Juni, 2020 11:15