Marco Verratti macht grösse Ankündigung zur Zukunft

Der italienische Spielmacher Marco Verratti will noch viele Jahre bei Paris St. Germain spielen und dort Geschichte schreiben.

In einem auf der Webseite des Ligue 1-Meisters veröffentlichten Interview findet der 27-Jährige eindeutige Worte, was seine Zukunftsplanung angeht. “Ich will noch lange weitermachen. Der am häufigsten eingesetzt Spieler zu sein, wäre grossartig. Ich liebe diesen Verein. Er half mir, zu wachsen, er hat mir den wahren Fussball gezeigt und mir alle Türen geöffnet. Ich konnte die grössten Spiele machen, mit grossartigen Spielern wachsen. Ich bin sehr glücklich hier”, wird Verratti zitiert.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2024 an PSG gebunden. Ein baldiger Transfer steht angesichts dieser Worte für den italienischen Nationalspieler sicherlich nicht zur Debatte.

psc 25 September, 2020 16:40