Marquinhos hat Verlängerung bei PSG zugestimmt

Der brasilianische Abwehrspieler Marquinhos wird seinen Vertrag bei Paris St. Germain bis 2024 verlängern.

Wie “RMC Sport” berichtet, haben die Gespräche zwischen den Klubverantwortlichen und dem 25-jährigen Nationalspieler gefruchtet: Die Einigung sei vorhanden, es fehle lediglich noch die Unterschrift, aber in Kürze folgen werde. Marquinhos stiess im Sommer 2013 von der AS Roma zu den Parisern und ist dort absoluter Stammspieler und Leistungsträger. Er soll es auch in den kommenden Jahren bleiben.

psc 9 Januar, 2020 15:15