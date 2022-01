Messi infiziert: PSG meldet vier Corona-Fälle

Der französische Top-Klub Paris Saint-Germain bestätigt, dass sich vier Profis mit dem Coronavirus infiziert haben. Darunter ist auch Offensivstar Lionel Messi.

Am Montagabend (21.10 Uhr) tritt Paris Saint-Germain in der Runde der letzten 32 im französischen Pokal gegen OC Vannes an. Sicher fehlen werden Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala. Die vier genannten Spieler wurden positiv auf COVID-19 getestet, wie PSG in einem Statement am Sonntag kommuniziert.

Neben dem Quartett um Messi fällt nach wie vor Neymar aus. Der Angreifer setzt laut Klub-Angaben seine Behandlung in Brasilien bis zum 9. Januar mit Mitgliedern des medizinischen und Leistungsstabs von PSG fort. Seine Rückkehr ins Training ist weiterhin in etwa drei Wochen geplant.

adk 2 Januar, 2022 12:43