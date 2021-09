Messi, Mbappé & Neymar harmonieren noch nicht – das sagt Pochettino

Der Offensiv-Dreizack Messi, Mbappé und Neymar schlug beim 1:1 in der Champions League beim FC Brügge am Mittwochabend noch nicht wirklich zu. PSG-Trainer Mauricio Pochettino mahnt zur Geduld.

Aus Sicht des argentinischen Coaches brauchen die drei schlicht noch etwas Zeit: “Sie müssen einfach zusammenspielen, und das nicht nur im Training. Sie müssen sich kennenlernen, sich auf dem Platz sehen und gegenseitig verstehen. Ich habe schon einige gute Dinge und gute Situationen gesehen.” Pochettino sieht das Hauptproblem beim Spiel gegen Brügge nicht zwingend in der Offensive. Insgesamt sei man einfach zu wenig “solide” gewesen, um zu gewinnen. Man habe fantastische Spieler, aber es brauche einfach Zeit, um die richtige Formel zu finden, führte der PSG-Coach auf der Pressekonferenz aus.

Ob Mbappé in den kommenden Spielen zur Verfügung steht, ist noch ungewiss. Der französische Torjäger musste wegen Problemen am Sprunggelenk in der 51. Minute ausgewechselt werden.

psc 16 September, 2021 10:44