Messi & Ronaldo treffen in Freundschaftsspiel aufeinander

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo könnten sich demnächst wieder einmal auf dem Platz begegnen.

Diversen Medienberichten zufolge steht am 19. Januar ein Testspiel zwischen Paris St. Germain und einer Auswahl der beiden saudischen Klubs Al-Nassr und Al-Hilal an. Ronaldo wechselte bekanntlich vor wenigen Tagen zu Al-Nassr und hat sich nun auch erstmals in seiner neuen Heimat in Riad gezeigt. Bald könnte er seinen ewigen Rivalen, der seit wenigen Wochen um einen WM-Titel reicher ist, bald wieder auf dem Platz begegnen. Messi steht derweil übrigens vor einer Vertragsverlängerung in Paris bis Juni 2024.

psc 3 Januar, 2023 15:58