Mino Raiola macht Ansage zu Gianlugi Donnarumma

Goalie Gianluigi Donnarumma wurde bei seiner Rückkehr nach Mailand im Trikot der italienischen Nationalmannschaft am Mittwoch von den eigenen Fans dauerhaft ausgepfiffen. Ein Verhalten, das Berater Mino Raiola verurteilt.

Der Agent springt für seinen Klienten in die Bresche und äussert sich öffentlich. “Es ist inakzeptabel, was am Mittwoch mit Gigio passiert ist. Ich bin angewidert von den Buhrufen gegen ihn”, sagt Raiola nach der 1:2-Niederlage der Azzurri gegen Spanien. Donnarumma war erstmals nach seinem Wechsel von seinem Stammklub Milan zu PSG ins San Siro zurückgekehrt. Den ablösefreien Transfer haben ihm die Fans der Rossoneri nicht verziehen. “Es ist sehr traurig, seltsam und beschämend, was im Stadion passiert ist”, teilt er mit.

psc 8 Oktober, 2021 11:23