Mit Ramos in einer Mannschaft: Messi findet es “eine Show”

Mit Lionel Messi und Sergio Ramos stehen seit Sommer die beiden langjährigen Kapitäne des FC Barcelona und Real Madrid bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Messi ist davon offensichtlich begeistert.

Es gab Zeiten, da war noch gar nicht vorstellbar, dass Lionel Messi und Sergio Ramos eines Tages dieselbe Umkleidekabine teilen würden. Doch seit August 2021 ist dies bei Paris Saint-Germain genau der Fall. “Am Anfang war es nach so vielen Jahren der Rivalität, so vielen Clásicos, so vielen Kämpfen auf dem Rasen seltsam”, meinte Messi nun im Interview mit der Sportzeitung “Marca”.

Der 34 Jahre alte Argentinier schilderte: “Wir waren die Kapitäne von Barça und Madrid. Aber alles, was auf dem Platz geschah, blieb dort auch. Wir haben uns immer sehr respektiert, auch wenn wir in diesen Clásicos grosse Rivalen waren. Ihn heute als Mitspieler zu haben, ist eine Show.” Der frühere Leistungsträger des FC Barcelona schwärmte darüberhinaus von den Eigenschaften seines einstigen Erzrivalen: “Ich hatte schon eine Vorstellung davon, wie er ist. Ich hatte Mitspieler, die mit ihm in der spanischen Nationalmannschaft zusammengespielt haben. Und jetzt, wo wir hier in Paris mehr miteinander zu tun haben, habe ich festgestellt, dass er eine grossartige Person ist.”

adk 23 November, 2021 17:43