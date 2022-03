Nach Ausscheiden gegen Real: Mbappé spricht von “schwierigem Moment”

Paris Saint-Germain musste sich im Achtelfinale der Champions League Real Madrid geschlagen geben. Kylian Mbappé, der die einzigen Treffer für PSG erzielte, gab nun ein Statement ab.

Im Hinspiel schoss Kylian Mbappé den 1:0-Siegtreffer für Paris Saint-Germain, im Rückspiel brachte der 23 Jahre alte Angreifer seine Mannschaft in Führung – doch am Ende siegte Real Madrid mit 3:1 und zog ins Viertelfinale ein.

“Ein schwieriger Moment. Die Champions League war ein grosses Ziel für uns, aber wir haben es nicht geschafft.

Die Saison ist noch nicht vorbei und egal was passiert, wir werden bis zum letzten Spiel der Saison zusammenhalten und entschlossen bleiben. Vielen Dank an die Fans, die uns unterstützen und die den Weg zu uns gefunden haben”, schrieb Mbappé via Instagram.

Von Zielen über Saisonende hinaus sprach der Franzose nicht – weil er dann gar nicht mehr bei Paris Saint-Germain spielen wird? Es gilt als wahrscheinliches Szenario, dass es den Torjäger, der seinen PSG-Kontrakt bislang nicht verlängerte, im Sommer zu Real Madrid ziehen wird.

adk 11 März, 2022 09:18