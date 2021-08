Nach Zeit bei PSG: Beckham will Messi von Miami-Wechsel überzeugen

Lionel Messi hat sich nach seinem Abgang vom FC Barcelona kürzlich erst Paris Saint-Germain angeschlossen. Derweil soll David Beckham bereits davon träumen, den Argentinier zu Inter Miami locken zu können.

Wie die britische Boulevardzeitung “Mirror” berichtet, will David Beckham Lionel Messi im Anschluss an das Engagement bei Paris Saint-Germain zu Inter Miami holen. Die England-Ikone soll demnach bereits an diesem Vorhaben arbeiten.

In Paris unterschrieb Messi, nachdem sein Vertrag zuvor beim FC Barcelona nicht verlängert werden konnte, ein Arbeitspapier bis 2023 mit Option auf ein drittes Jahr. Es ist also noch völlig offen, ob ein etwaiger Miami-Transfer bereits 2023 infrage käme oder nicht doch erst später.

adk 22 August, 2021 12:23