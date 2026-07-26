Neue Berichte: Barcola will nicht verlängern

Bradley Barcola hat laut «L’Équipe» entschieden, sein Vertragsangebot von Paris Saint-Germain nicht anzunehmen. Die Entscheidung könnte den Rest des Transferfensters prägen.

Der 24-jährige Franzose fühlt sich sportlich nicht ausreichend eingebunden. Trotz einer soliden Saison wurde er häufig nur als Ersatzspieler eingesetzt, auch in den beiden Champions-League-Finals. Dieses Rollenbild möchte er nicht länger akzeptieren.

Mehrere Topklubs wie Liverpool, Arsenal und Bayern München verfolgen die Situation. Chelsea gilt hingegen nicht mehr als ernste Option. Der Vertrag von Barcola läuft noch bis 2028, doch die Weigerung zu verlängern, setzt Paris unter Zugzwang.