Neue Details zur Silvesterparty von Neymar

Der brasilianische Superstar Neymar plant in seiner Heimat eine grosse Silvesterparty. Jetzt sind neue Details durchgesickert.

Die Ankündigung der Megaparty, zu der 500 Leute eingeladen worden sind, löste eine grosse Kontroverse aus. In den sozialen Medien wurde Neymar angesichts der noch immer grassierenden Corona-Pandemie für seine Planungen heftig kritisiert. Jetzt hat sich die Agentur Fabrica, die das Fest für Neymar organisiert, geäussert und einige Klarstellungen vorgenommen.

So würden am Ende 150 und nicht wie ursprünglich angekündigt 500 Leute eingeladen. Ausserdem betont Fabrica, dass sämtliche Vorgaben, die in Brasilien aufgrund der Situation um Corona gelten, eingehalten werden. Das Gesundheitsprotokoll wird eingehalten, für die Party gibt es klare Regeln. Ausserdem sei es eine private Party. Es gebe keinen öffentlichen Ticketverkauf, sämtliche Gäste sind persönlich eingeladen.

Eine Absage kommt trotz des ausgelösten Shitstorms nicht infrage.

psc 28 Dezember, 2020 10:29