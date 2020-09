Der 27-jährige Franzose stösst auf Leihbasis bis Juni 2021 von Paris St. Germain zu den Londonern. Im Anschluss besitzt Fulham eine Kaufoption. Die vergangene Saison verbrachte Areola, ebenfalls auf Leihbasis, bei Real Madrid und war dort hinter Thibaut Courtois vornehmlich die Nummer 2.

Das Eigengewächs der Pariser kam in der französischen Nationalmannschaft in der Vergangenheit zu insgesamt drei Einsätzen.

.@AreolaOfficiel ✅

We’ve got ourselves a new goalkeeper! #OhhLaAreola

— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 9, 2020