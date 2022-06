Neuer PSG-Coach: Durchbruch mit Chritsophe Galtier

Der Trainerwechsel bei Paris St. Germain nimmt konkrete Formen an und könnte am Donnerstag über die Bühne gehen: Christophe Galtier soll Mauricio Pochettino beerben.

Wie “L’Équipe” am Montagabend bestätigt, werden die Pariser voraussichtlich rund 10 Mio. Euro an die Südfranzosen zahlen und Galtier somit für die zwei Jahre Restlaufzeit, die er in Nizza noch hat, auszahlen. Der 55-Jährige soll so abgeworben und als neuer PSG-Coach vorgestellt werden. Am Donnerstag könnte die Trennung vom amtierenden Coach Mauricio Pochettino offiziell über die Bühne gehen.

Der Trainerwechsel könnte auch Auswirkungen auf Lucien Favre haben, der als heisser Kandidat für die Nachfolge Galtiers in Nizza gilt.

psc 21 Juni, 2022 09:15