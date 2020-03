Neymar in Brasilien in Coronavirus-Quarantäne

Neymar hat auf die Coronakrise reagiert und ist kurzerhand in die Heimat gereist.

Der 28-Jährige hat offensichtlich keine Lust, sich in seinem Zuhause in Paris zu isolieren bis die Krise vorbei ist. Vielmehr ist er nach Brasilien gereist, wo er fortan die mitgelieferten Trainingspläne für die Quarantäne befolgt. Dies bestätigt die katalanische Zeitung “Sport”. Neben Neymar sollen auch andere ausländische Profis von PSG in ihre Heimatländer zurückgekehrt sein.

Vorderhand wird in Westeuropa kein Fussball gespielt. Die Zwangspause dauert mindestens bis im April.

psc 18 März, 2020 18:38