Neymar: “Gab Momente, wo ich nicht mehr weiterspielen wollte”

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain ist oft scharfer Kritik und starkem Druck ausgesetzt. Nun offenbart der Brasilianer, deswegen sogar schon an Karriereende gedacht zu haben.

Mit 28 Jahren ist Neymar im besten Fussballalter, einen Vertrag bei Paris Saint-Germain besitzt er unterdessen noch bis 2022, wobei dieser verlängert werden soll. Und dennoch erklärte der Offensivkünstler im Interview mit dem Magazin “Gaffer”, über eine vorzeitige Beendigung der Laufbahn nachgedacht zu haben.

“Ich werde die Leidenschaft für den Fussball nie verlieren, aber es gab Momente, in denen ich nicht mehr weiterspielen wollte”, verriet der Star von PSG, der sich letztlich doch vor Augen hielt, was ihm der Sport gebe: “Einmal war ich an dem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, warum ich Fussball spielen sollte, wenn es den Leuten nicht gefällt. Ich bin dann meistens total aufgebracht nach Hause gefahren und habe mich dann aber doch an an all das erinnert, was ich erreicht habe, um erstmal an diesen Punkt zu kommen.”

Der 28-jährige Profi habe “Liebe für den Fussball” und möchte diese weiterhin verfolgen. Ein Karriereende ist mittlerweile auch kein Thema mehr. Neymar will noch lange Jahr spielen: “Denn ich kann mich sehr glücklich schätzen: Ich habe in meiner Karriere viele Dinge erreicht, die mich und meine Familie sehr glücklich gemacht haben.”

adk 17 Januar, 2021 13:00