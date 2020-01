Neymar ist offen für eine Verlängerung bei PSG

Neymar schliesst eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain über 2022 hinaus nicht aus.

Was im vergangenen Sommer noch undenkbar schien, wird nun zu einem möglichen oder gar wahrscheinlichen Szenario: Wie “Le Parisien” berichtet, kann sich Neymar durchaus vorstellen auch langfristig für den Pariser Topklub aufzulaufen. Ein Freund des 27-Jährigen wird von der Zeitung wie folgt zitiert: “Wenn PSG verhandeln will, werden wir uns anhören, was sie zu sagen haben. Im Frühling stand Neymar kurz vor der Verlängerung und es war die PSG-Führung, die das so wollte. Wenn die Klubführung reden will, muss sie zu uns kommen.”

Neymar wechselte im Sommer 2017 für 222 Mio. Euro überraschend von Barça zu PSG. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Meldungen, wonach er eine Rückkehr zu den Katalanen anstrebt. Im vergangenen Sommer hat sich diese aus finanziellen Gründen allerdings trotz der Wechselabsicht des Superstars zerschlagen.

psc 7 Januar, 2020 18:43