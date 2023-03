Neymar wurde erfolgreich am Sprunggelenk operiert

Neymar wurde am Freitag in Katar erfolgreich am Sprunggelenk operiert.

Wegen einer wiederholten Verletzung in diesem Bereich entschieden sich der 31-jährige Brasilianer und sein Klub für einen Eingriff. Dieser wurde am Freitagmorgen im ASPETAR-Krankenhaus in Doha vorgenommen, wie PSG mitteilt. Die Operation sei sehr erfolgreich und nach Plan verlaufen. In der aktuellen Saison wird Neymar keine Spiele mehr bestreiten können. In der kommenden Spielzeit wird er aber zurückkehren.

Offen ist noch, ob Neymar tatsächlich in Paris bleibt. Angeblich gibt es von Klubseite trotz Vertrag bis 2025 Pläne für einen Verkauf des Edeltechnikers.

psc 10 März, 2023 15:44