Neymar stellt für PSG-Verlängerung eine Bedingung mit Mbappé

Neymar ist Medienberichten zufolge bereit, bei Paris St. Germain einen neuen Fünfjahresvertrag zu unterzeichnen (4-4-2.ch berichtete). Allerdings stellt er diesbezüglich eine happige Forderung, die mit Sturmkollege Kylian Mbappé zu tun hat.

Neymar will mit dem französischen Topklub unbedingt auch in Zukunft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig bleiben und jede Saison um den Titel in der Champions League spielen können. Laut “ESPN” möchte der 28-Jährige deshalb, dass auch Kylian Mbappé dem Verein in den kommenden Jahren erhalten bleibt.

Dies ist auch das Ziel des Ligue 1-Klubs. Sportdirektor Leonardo bestätigte in dieser Woche, dass bereits Gespräche für eine Verlängerung mit dem französischen Weltmeister geführt werden. Ob diese fruchten, ist aber weiterhin ungewiss. Immer wieder wird Real Madrid als künftiger Arbeitgeber von Mbappé ins Spiel gebracht. Frühestmöglicher Zeitpunkt für einen Wechsel könnte bereits der kommende Sommer sein.

psc 11 November, 2020 15:48