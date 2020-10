Neymar-Schock: Auswechslung in erster Halbzeit

Der brasilianische Stürmer Neymar verletzt sich im Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain.

In der 18. Minute fasst sich der 27-Jährige nach einem Sprint an den linksn Oberschenkel und muss die Partie schliesslich verlassen. Neymar hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen. Wie schwerwiegend diese ist, werden Tests in den kommenden Tagen zeigen.

psc 28 Oktober, 2020 19:34