Offiziell: So stellt PSG Lionel Messi vor

Paris St. Germain bestätigt die Ankunft von Lionel Messi. Der Zauberfloh jongliert in Frankreich bereits mit dem Ball

Messi läuft in der neuen Saison für PSG auf. Was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell: PSG hat die Ankunft von Messi am Dienstagabend offiziell bestätigt. Der 34-jährige Superstar ist in die französische Metropole gereist und hat beim Ligue 1-Klub einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterzeichnet. Messi präsentierte sich bereits im Trikot von PSG. “Ich freue mich sehr, dass sich Lionel Messi entschlossen hat, sich Paris Saint-Germain anzuschliessen. Wir sind stolz, ihn mit seiner Familie in Paris willkommen zu heißen”, sagt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi, “er hat nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln und Titel zu gewinnen. Die Ziele des Klubs sind natürlich identisch.”

Messi sagt zu seinem Wechsel: “Ich bin gespannt darauf, bei Paris Saint-Germain ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Alles im Klub entspricht meinen fussballerischen Ambitionen. Ich weiss, wie talentiert der Kader und die Trainer sind. Ich freue mich darauf, hier etwas Spezielles aufzubauen.”

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

psc 10 August, 2021 23:12