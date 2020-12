Offiziell bestätigt: PSG entlässt Thomas Tuchel

Bereits an Heiligabend wurde die Entlassung von Thomas Tuchel publik. Offiziell bestätigt hat PSG den Abgang des Trainers erst jetzt.

Am Dienstagmorgen veröffentlichen die Pariser ein Statement, in dem sie die Trennung vom 47-jährigen Deutschen bestätigt. Nach einer profunden sportlichen Analyse habe man die Entscheidung gefällt, den Vertrag mit Thomas Tuchel aufzulösen, heisst es darin. Als Abfindung werden Medienberichten zufolge 6 Mio. Euro nötig.

“Ich möchte Thomas Tuchel und seinem Staff dafür danken, was sie dem Klub gebracht haben. Thomas hat viel Energie und Passion in seine Arbeit gelegt. Wir erinnern uns gerne an schöne Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich wünsche ihm für die Zukunft das Beste”, wird PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaifi zitiert.

Zur Nachfolgelösung wird noch nichts gesagt. Mauricio Pochettino gilt als Favorit.

psc 29 Dezember, 2020 10:06