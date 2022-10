Paris St. Germain macht Messi ein verlockendes Angebot

Paris St. Germain möchte Lionel Messi über diese Saison hinaus im Klub halten und macht dem Argentinier ein Angebot zur Verlängerung.

Nach einer schwierigen ersten Saison brilliert der 35-Jährige in dieser Spielzeit mit bereits neun Toren und zehn Assists in 15 Spielen für den Verein. Gemäss «Le Parisien» bietet der Ligue 1-Klub Messi einen neuen Zweijahresvertrag bis 2025 an. Mittels Option könnte der Zauberfloh seinen im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakt ohnehin um ein Jahr verlängern. Ob er von dieser Option Gebrauch machen will bzw. auf das Angebot der Franzosen eingeht, ist noch ungewiss. Angeblich wird Messi erst im Laufe des nächsten Jahres eine Entscheidung treffen. Vorerst will er sich voll und ganz auf die Aufgaben auf dem Platz mit seinem Verein und in wenigen Wochen mit der argentinischen Nationalmannschaft konzentrieren.

Bekanntlich wird auch immer wieder über eine Rückkehr des Barça-Legende zu den Katalanen spekuliert. Konkrete Schritte gab es diesbezüglich aber noch nicht.

psc 25 Oktober, 2022 15:30