Pochettino gibt Verletzungsupdate zu Neymar

Neymar verletzte sich vor dem Achtelfinal-Hinspiel von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen den FC Barcelona. Nun klärt PSG-Coach Mauricio Pochettino auf, wie es um den Brasilianer steht.

Wegen Adduktorenbeschwerden ist Neymar noch ein paar Wochen aussen vor. Ob der 29 Jahre alte Superstar Paris Saint-Germain im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona am 10. März zur Verfügung stehen kann? “Neymars Genesung folgt den Plänen und der Strategie, die unser medizinisches Team aufgestellt hat”, sagte Mauricio Pochettino auf einer Pressekonferenz vor dem Ligue-1-Spiel gegen AS Monaco am Sonntag.

Der argentinische Übungsleiter betonte: “Wir wollen, dass die Spieler so schnell wie möglich zurückkommen, aber das ist nicht an ein bestimmtes Spiel gebunden. Die Priorität ist, dass Neymar sich gut erholt.” Trotz des Ausfalls des Brasilianer verschaffte sich PSG mit einem 4:1-Sieg im Camp Nou gegen den FC Barcelona eine gute Ausgangslage.

adk 21 Februar, 2021 11:20